مصرع 21 شخصًا على الأقل إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل السنغال

أعلنت السلطات السنغالية، اليوم الأحد، أن 21 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل السنغال.

وذكرت وزارة الداخلية السنغالية، في بيان صدر اليوم وأوردته صحيفة (لو سولاي) السنغالية، أن عمليات البحث والإنقاذ جارية، حيث تم العثور على ناجٍ واحد حتى الآن.

وترجح السلطات أن معظم الضحايا قادمون من بلديتي "ليونا" و"تيبي" الواقعتين في إقليم لوجا.

وأوضحت صحيفة (لو سولاي) أن حادث الغرق وقع قبالة سواحل لومبول في منطقة لوجا بمقاطعة كيبيمير، الواقعة بين مدينتي داكار وسان لوي.

ويعد طريق المحيط الأطلسي أحد أخطر مسارات الهجرة في العالم وأكثرها حصدًا للأرواح، وهو المسار الرئيسي للمهاجرين المتجهين من غرب إفريقيا إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.