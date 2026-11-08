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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكرملين: روسيا وأمريكا والصين تناقش جدول أعمال للقاء محتمل بين زعمائها قبيل قمة "أبيك"

الكرملين: روسيا وأمريكا والصين تناقش جدول أعمال للقاء محتمل بين زعمائها قبيل قمة "أبيك"
الكرملين: روسيا وأمريكا والصين تناقش جدول أعمال للقاء محتمل بين زعمائها قبيل قمة "أبيك"
أ ش أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو وواشنطن وبكين تعكف حاليًا على صياغة مقترحات لجدول أعمال لقاء محتمل بين زعمائها، وذلك قبيل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" في الصين.

وأوضح بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه إذا تم التوصل إلى توافق حول جدول الأعمال، وعُقد اللقاء فسيؤدي ذلك إلى إجراء مناقشات بالغة الأهمية، ستستحوذ على اهتمام العالم بأسره دون مبالغة.

وأضاف بيسكوف أنه من السابق لأوانه مناقشة تفاصيل احتمال حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين المقبلة، المقرر عقدها في 14 و15 ديسمبر في ميامي، كون مثل هذه الرحلات تنطوي على صعوبات وتحديات لوجستية كبيرة.

وأشار بيسكوف إلى أنه خلال المحادثات الثلاثية في جنيف، التي هدفت إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، استغرقت رحلة الوفد الروسي إلى المدينة تسع ساعات، رغم قصر المسافة نسبيًا.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادئ آبيك في الصين

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