لماذا تزيد نوبات الربو لدى بعض الأطفال في نوفمبر؟.. الأسباب وطرق الوقاية

مع التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة خلال شهر نوفمبر، تلاحظ بعض الأمهات زيادة نوبات الكحة والصفير وصعوبة التنفس لدى أطفالهن المصابين بالربو، خاصة مع انتشار نزلات البرد والعدوى التنفسية خلال هذه الفترة من العام.

ولا يرتبط الأمر بالطقس البارد وحده، إذ تتداخل عدة عوامل موسمية وبيئية قد تؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية وزيادة احتمالات حدوث نوبات الربو، ما يستدعي اهتمام الأمهات بمتابعة حالة الطفل والالتزام بالخطة العلاجية.

كشف استشاري أمراض صدرية لصدي البلد، عن الأسباب التي تجعل بعض الأطفال أكثر عرضة لنوبات الربو خلال شهر نوفمبر.

لماذا تزيد نوبات الربو لدى الأطفال في نوفمبر؟

تزامن انخفاض درجات الحرارة مع انتشار الفيروسات التنفسية يمثل أحد العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى زيادة نوبات الربو لدى الأطفال خلال فصل الخريف وبداية الشتاء، خاصة الأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر أو فرط استجابة الشعب الهوائية.

وتعد نزلات البرد والعدوى الفيروسية من أبرز محفزات نوبات الربو، حيث يمكن أن تؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية وزيادة حساسيتها، ما يسبب الكحة والصفير وضيق التنفس.

كما أن التعرض المفاجئ للهواء البارد والجاف قد يؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية، خاصة أثناء الخروج في الصباح الباكر أو ممارسة الأنشطة البدنية في الأجواء الباردة.

5 عوامل تزيد احتمالات نوبات الربو في الخريف

هناك مجموعة من العوامل التي قد تتزامن خلال شهر نوفمبر وتزيد الأعراض لدى الأطفال المصابين بالربو، أبرزها:

1- انخفاض درجات الحرارة: التعرض للهواء البارد والجاف قد يسبب تهيج الشعب الهوائية ويحفز ظهور أعراض الربو.

2- انتشار نزلات البرد: العدوى الفيروسية، خاصة الفيروسات المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا، من المحفزات الشائعة لنوبات الربو.

3- الأتربة وعث الغبار: قضاء الأطفال وقتاً أطول داخل المنازل والفصول الدراسية قد يزيد تعرضهم لمسببات الحساسية الموجودة في الأماكن المغلقة.

4- العفن والرطوبة: قد تؤدي الرطوبة وتسرب المياه وسوء التهوية إلى نمو العفن، الذي يمثل أحد مسببات تهيج الجهاز التنفسي لدى بعض الأطفال.

5- التغيرات المفاجئة في الطقس: الانتقال بين الأجواء الدافئة والباردة قد يحفز أعراض الربو لدى الأطفال الذين يعانون من حساسية الشعب الهوائية.

علامات تكشف بداية نوبة الربو لدى طفلك

ينبغي على الأم الانتباه إلى بعض الأعراض التي قد تشير إلى تدهور حالة الطفل، ومنها:

الكحة المتكررة خاصة أثناء الليل أو في الصباح الباكر.

سماع صوت صفير أثناء التنفس.

الشعور بضيق التنفس.

الشكوى من ضيق أو ألم بالصدر.

صعوبة ممارسة اللعب والأنشطة المعتادة بسبب التعب أو ضيق التنفس.

كيف تحمين طفلك من نوبات الربو في نوفمبر؟

يمكن تقليل التعرض للمحفزات من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات، أهمها:

الالتزام بالعلاج الوقائي الذي يحدده الطبيب وعدم إيقافه دون استشارته.

تجنب تعرض الطفل لدخان السجائر والروائح النفاذة والعطور القوية.

الاهتمام بتهوية المنزل وتنظيف الأتربة بصورة منتظمة.

غسل أغطية الفراش بانتظام وتقليل مصادر عث الغبار.

تجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد قدر الإمكان.

الالتزام بتطعيمات الإنفلونزا الموصى بها وفق عمر الطفل وحالته الصحية.

الاحتفاظ بخطة مكتوبة للتعامل مع نوبات الربو بالتنسيق مع الطبيب.

متى تصبح نوبة الربو حالة طارئة؟

إذا عانى الطفل من صعوبة شديدة في التنفس، أو لم يستطع التحدث أو الشرب بسبب ضيق النفس، أو ظهر ازرقاق في الشفاه، أو لم تتحسن الأعراض باستخدام دواء الإسعاف الموصوف له، يجب طلب الإسعاف فوراً وعدم الانتظار.