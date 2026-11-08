قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علاج البرد عند الحامل.. طرق آمنة للتخلص من الرشح والكحة دون الإضرار بالجنين

علاج نزلات البرد للحامل
علاج نزلات البرد للحامل
ريهام قدري

تعاني بعض السيدات من نزلات البرد خلال فترة الحمل، ما يثير قلقهن بشأن اختيار العلاج المناسب خوفًا من تأثير الأدوية على صحة الجنين، خاصة أن بعض العقاقير المستخدمة لعلاج الرشح والكحة واحتقان الأنف قد لا تكون مناسبة لجميع مراحل الحمل.

ورغم أن نزلات البرد المعتادة غالبًا ما تتحسن خلال أيام، فإن التعامل معها يحتاج إلى الحذر، مع تجنب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، والاعتماد على الوسائل الآمنة لتخفيف الأعراض.

علاج البرد عند الحامل بطرق طبيعية

هناك مجموعة من الإجراءات المنزلية التي يمكن أن تساعد الحامل على تخفيف أعراض البرد، ومنها:

1- تناول المشروبات الدافئة

يساعد شرب الماء والسوائل الدافئة، مثل شوربة الدجاج والمشروبات الدافئة، على ترطيب الجسم وتخفيف تهيج الحلق، كما يُنصح بتجنب الإفراط في المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

2- العسل والليمون لتخفيف التهاب الحلق

يمكن تناول كوب من الماء الدافئ مع العسل والليمون للمساعدة في تهدئة الحلق وتخفيف الكحة، مع مراعاة الاعتدال في تناول السكر.

3- استخدام المحلول الملحي للأنف

تساعد قطرات أو بخاخات المحلول الملحي على تخفيف انسداد الأنف وإزالة الإفرازات، دون الحاجة إلى استخدام مزيلات الاحتقان الدوائية.

4- الحصول على قسط كافٍ من النوم

تحتاج الحامل إلى الراحة والنوم الجيد لمساعدة الجسم على التعافي، مع تجنب الإجهاد والمجهود البدني الزائد خلال فترة المرض.

5- ترطيب هواء الغرفة

يمكن استخدام جهاز ترطيب الهواء للمساعدة في تخفيف جفاف الأنف واحتقانه، كما يمكن الاستحمام بماء دافئ لتخفيف الشعور بالانسداد.

ما الأدوية المسموح بها لعلاج البرد أثناء الحمل؟

تختلف الأدوية المناسبة حسب الأعراض ومرحلة الحمل، ومن الخيارات التي يمكن للطبيب السماح باستخدامها:

  • الباراسيتامول: لتخفيف الصداع وآلام الجسم وخفض الحرارة عند الحاجة، وفق الجرعة المناسبة التي يحددها الطبيب.
  • بخاخ المحلول الملحي: لتخفيف احتقان الأنف وترطيبه.
  • أدوية الكحة: يحدد الطبيب النوع المناسب وفق المادة الفعالة وطبيعة الكحة ومرحلة الحمل.

ويجب عدم تناول أدوية البرد المركبة أو مزيلات الاحتقان، مثل السودوإيفيدرين، دون مراجعة الطبيب، كما ينبغي تجنب الإيبوبروفين خلال الحمل ما لم يوجه الطبيب بخلاف ذلك.

متى يصبح البرد خطرًا على الحامل؟

رغم أن نزلات البرد البسيطة لا تشكل عادةً خطرًا مباشرًا على الجنين، فإن بعض الأعراض تستدعي مراجعة الطبيب، ومنها:

  • ارتفاع درجة الحرارة، خاصة إذا بلغت 38 درجة مئوية أو أكثر.
  • صعوبة التنفس أو الشعور بضيق في الصدر.
  • الكحة الشديدة أو تدهور الأعراض.
  • آلام الجسم الشديدة والإرهاق المفاجئ، فقد تشير إلى الإصابة بالإنفلونزا.

وتحتاج الحامل إلى اهتمام خاص عند الاشتباه في الإصابة بالإنفلونزا، لأنها أكثر عرضة لمضاعفاتها، وقد يوصي الطبيب بعلاج مضاد للفيروسات في وقت مبكر.

نصائح مهمة لحماية الحامل من نزلات البرد

  • غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.
  • تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بالعدوى قدر الإمكان.
  • تهوية المنزل بصورة جيدة.
  • تناول غذاء متوازن يحتوي على الخضراوات والفواكه.
  • الحصول على قسط كافٍ من النوم.
  • سؤال الطبيب عن لقاح الإنفلونزا الموسمي المناسب أثناء الحمل.

المصد (NHS).

نزلات البرد البرد عند الحامل طرق علاج البرد عند الحامل الحامل البرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

وفد سلطنة عُمان يبحث مع وزيرة الإسكان التعاون المشترك

وزيرة الإسكان والسفير العماني يبحثان فرص التعاون في مجال التنمية العمرانية

ترامب

ترامب يلمح إلى إجراء بعض التغييرات في إدارته ويرفض الكشف عن الأسماء

450 ألف قتيل بين صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا

بيانات روسية مسربة تكشف العدد الحقيقي لضحايا الحرب في أوكرانيا

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد