برئاسة محمد خليل.. الشعب الجمهوري يعلن تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية

أعلن حزب الشعب الجمهوري تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية بالحزب، برئاسة محمد خليل أمين أمانة الشباب المركزية، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للأمانة وتعزيز دور الشباب في العمل الحزبي.

وضم التشكيل كلًا من: محمد خليل أمينًا لأمانة الشباب المركزية، والنائبة شذا أحمد عبد الله حبيب أمينًا مساعدًا، وأحلام وليد محمد بركات، ومصطفى فريد عبدالمنعم عبدالحميد صقر، وميار سامي ربيع محمد، وندى ياسر ماهر علي عطية، وهناء حسين علي حسين الطنطاوي، ومرام أحمد محمد محمد متولي، وهدير حمزة محمد إسماعيل، وياسمين محمد وفيق عزت، ومحمد نور الدين محمود نور الدين، ومحمد طارق شحاتة محمد، وعصام الدين محمد إبراهيم سلامة، وعبدالمنعم عادل عبدالمنعم عبدالحميد، ومينا ماهر عبده مقار، ومحمد حسن شعبان عباس، ومريم خالد مصطفى مرسي، وياره عادل صلاح دياب، وفاطمة طارق فؤاد إبراهيم، ومي علي عبد الحميد جوده، ويوسف مديح محمد خليل، وعبدالله نادي محمد جنيدي، ومازن أحمد وحيد سنوسي محمد، وإسلام وليد عبدالحميد بكر، أعضاءً بالأمانة.

من جانبه، أكد محمد خليل، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن تشكيل هيئة المكتب يأتي في إطار رؤية الحزب لتعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الشبابية للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل وفق خطة واضحة تستهدف تطوير أداء الأمانة وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية بمختلف المحافظات.

وأضاف خليل أن أمانة الشباب المركزية ستعمل على إطلاق مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب سياسيًا وتنظيميًا، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة والمشاركة في العمل العام.

وأكد أن نجاح الأمانة يعتمد على العمل الجماعي والتواصل المستمر مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم وتحويلها إلى مبادرات وأنشطة على أرض الواقع.