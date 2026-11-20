كشف خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، عن حجم المعاناة النفسية التي عاشها عقب خسارة فريقه أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن تلك الهزيمة كانت الأكثر قسوة عليه مقارنة بخسارة بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بيزيرا: خسارة السوبر أمام الأهلي كانت أقسى عليّ من الكونفدرالية

وقال خوان بيزيرا، خلال حديثه عبر بودكاست OTB Sports، إن خسارة السوبر المصري أمام الأهلي تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا عليه، موضحًا أنه لم يكن قادرًا على التعامل بصورة طبيعية مع ما حدث عقب المباراة.

وأضاف لاعب الزمالك: «كانت خسارة السوبر المصري أمام الأهلي أقسى عليّ من خسارة الكونفدرالية، كنت محطمًا نفسيًا، ولم أستطع حتى استخدام هاتفي، واستغرق الأمر نحو أسبوع حتى أعود إلى حالتي الطبيعية».

وأوضح بيزيرا أن الضغوط التي تعرض لها قبل المباراة، عقب الخسارة أمام الأهلي وما صاحبها من انتقادات وسخرية، جعلت مواجهة السوبر بمثابة فرصة مهمة بالنسبة له من أجل إثبات قدراته والرد داخل الملعب.

وأشار إلى أن المباراة كانت تحمل أهمية خاصة على المستوى الشخصي، في ظل رغبته في تجاوز الانتقادات وإظهار إمكانياته، إلا أن خسارة اللقاء كانت صدمة قوية بالنسبة له.