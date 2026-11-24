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أكد محافظ الإسكندرية أيمن عطية أهمية دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات اليدوية والمحلية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

ووفقا لتعليمات محافظ الاسكندرية ، نظم حي اول المنتزة بالاسكندرية معرضا تحت عنوان «كوني منتجة»، بديوان عام الحي، وذلك في إطار الجهود لدعم المرأة المعيلة وتشجيع السيدات على العمل والإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة أمام السيدات، وخاصة المرأة المعيلة وصاحبات المشروعات الصغيرة والأعمال اليدوية، لعرض وتسويق منتجاتهن، والتعريف بإبداعاتهن ومهاراتهن الإنتاجية، بما يسهم في توفير منافذ تسويقية مباشرة، وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتحويل المهارات المنزلية والحرفية إلى مشروعات منتجة تدر دخلًا مستدامًا للأسر، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف مسارات التنمية .

وأكد الحي الحرص على تفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص بالحي ، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية وبناء المجتمع.

كما نظم حي وسط الاسكندرية ، معرضًا للمشغولات اليدوية بقاعة الاجتماعات بالحي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ، وذلك في إطار دعم وتمكين المرأة وذوي الهمم وأبنائهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض وتسويق منتجاتهم المتنوعة.

ويهدف المعرض إلى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع أصحاب الحرف والمشروعات اليدوية، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحسين المستوى المعيشي للأسرة .

وشهد المعرض مشاركة 55 عارضة، إلى جانب 4 مشاركين من ذوي الهمم وأبنائهم، وتنوعت المنتجات المعروضة لتشمل المشغولات اليدوية والمنتجات الجلدية والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والعطور والملابس والإكسسوارات والأحذية والمخبوزات باسعار تنافسية لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لمدة أربعة أيام متتالية، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة المعرض والتعرف على المنتجات المعروضة واقتنائها، بما يسهم في دعم العارضات وتشجيع المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة.