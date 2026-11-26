أعلنت وزارة التجارة الصينية، عن ترحيب بكين بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن رفع اسم شركة صينية من قائمته الخاصة بضبط الصادرات ذات الصلة بروسيا.

وأكدت الوزراة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الخميس/ - أن رفع العقوبات عن الشركة الصينية سيساعد في تهيئة بيئة مواتية للتعاون الطبيعي بين الشركات من الجانبين، معربا عن أمله في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بحذف المزيد من الشركات الصينية من قائمة العقوبات الخاصة به.

و أشارت إلى أن الصين تلقت مؤخرا طلبات مكتوبة من شركات معنية في الاتحاد الأوروبي لإزالتها من قائمة الصين لضبط الصادرات، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تقيم هذه الطلبات وتجري المراجعات اللازمة بشأنها.