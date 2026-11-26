أعلنت دار كريستيز للمزادات استحواذها على دار المزادات البريطانية دريويتس، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في سوق التحف والأثاث والأعمال الفنية التاريخية والمقتنيات، وسط تزايد اهتمام المشترين بهذه الفئات، في وقت تواجه فيه أجزاء أخرى من سوق المزادات ضغوطا على هوامش الأرباح.

وذكرت صحيفة الفن (The Art Newspaper) أن الصفقة ستتيح لكريستيز الاستفادة من خبرات دريويتس وشبكة عملائها المتخصصة في المزادات التي تشمل المجموعات الخاصة ومقتنيات المنازل التاريخية، على أن تواصل الدار البريطانية العمل باسمها الحالي وبصورة مستقلة، دون تغييرات متوقعة في هيكل الموظفين أو نقل مزاداتها إلى لندن.

وأكدت كريستيز أن دريويتس ستواصل نشاطها تحت إدارة رئيسها التنفيذي هنري هاوس ورئيس مجلس إدارتها ويل ريتشاردز، كما ستحتفظ بمقر مزاداتها الرئيسي في دونينجتون بريوري بمدينة نيوبري في مقاطعة بيركشاير، وهو مبنى تاريخي يمثل جزءا من هوية الدار وطبيعة مزاداتها التي ترتبط غالبا بمجموعات المنازل والقصور البريطانية.

ولم تعلن الشركتان القيمة المالية للصفقة، التي تستحوذ بموجبها كريستيز على دريويتس من شركة جير جونز للاستشارات والتقييم، التي اشترت دار المزادات البريطانية عام 2017 مقابل 1.25 مليون جنيه إسترليني، بحسب الصحيفة.

وقالت بوني برينان، الرئيسة التنفيذية لكريستيز، إن دريويتس تتمتع بمكانة قوية في قطاع يتكامل مع أنشطة الدار، موضحة أن عملاء كريستيز يجمعون مقتنيات من فئات ومستويات سعرية متنوعة، وأن الجمع بين خبرات المؤسستين سيتيح تقديم خدمات أوسع للمشترين والبائعين، إلى جانب فرص جديدة للنمو.

من جانبها، قالت أنثيا بيرز، رئيسة كريستيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن دريويتس ستواصل العمل بصورة مستقلة بقيادة إدارتها الحالية، مشيرة إلى أن الشركتين ستعملان على تحديد مجالات التعاون التي يمكن أن تدعم نموهما في السوق البريطانية، مع الحفاظ على نقاط القوة التي تميز كل دار.

وقال هنري هاوس، الرئيس التنفيذي لدريويتس، إن الشراكة ستتيح الاستفادة من خبرات كريستيز الإضافية لخدمة العملاء، مؤكدا أن الدار ستواصل تقديم خدماتها الشخصية التي اعتاد عليها المشترون والبائعون، وأن الاستحواذ يوفر لها ضمانا لمستقبل نشاطها وفرصا لمواصلة التطور.

وتأسست دريويتس عام 1759، وتعد من دور المزادات البريطانية المتخصصة في بيع مجموعات المالك الواحد ومقتنيات المنازل والقصور، وتنظم أكثر من 70 مزادا متخصصا سنويا في مجالات تشمل الأثاث والأعمال الفنية، واللوحات القديمة، والفنون الآسيوية والأوروبية، والخزف، والمجوهرات، والفضيات، والساعات، والنبيذ، والإكسسوارات الفاخرة.

وسجلت الدار في عام 2025 إجمالي مبيعات بلغ 37.56 مليون جنيه إسترليني من دون احتساب الرسوم، و47.3 مليون جنيه إسترليني بعد إضافتها، بزيادة بلغت 26% مقارنة بنتائج عام 2024، وفقا لما أوردته صحيفة الفن. وتظل هذه الأرقام أقل بكثير من حجم أعمال كريستيز، التي بلغت مبيعات مزاداتها العالمية 3.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2025.

وتأتي الصفقة في وقت تشهد فيه سوق التحف والأعمال الفنية التاريخية اهتماما متجددا من جانب المشترين، بمن فيهم جيل جديد من هواة جمع المقتنيات، الذين يتجهون إلى فئات ظلت لفترة أقل حضورا مقارنة بالفن المعاصر والأعمال الفنية مرتفعة الأسعار.

وترى كريستيز أن امتلاك دار متخصصة مثل دريويتس سيساعدها على توسيع خدماتها لتشمل مقتنيات لا تتناسب بالضرورة مع طبيعة مزاداتها الكبرى، كما يمنحها فرصة للاحتفاظ بمجموعات ومقتنيات عقارية قد تتجه إلى دور مزادات أخرى إذا لم تتوافر لديها الخبرة المناسبة للتعامل معها.

ويعكس الاستحواذ أيضا تحولا في توجه كريستيز نحو التوسع من خلال شراء مؤسسات تمتلك خبرات متخصصة في قطاعات واعدة، إذ سبق لها الاستحواذ عام 2024 على دار جودينج آند كومباني الأمريكية المتخصصة في مزادات السيارات الكلاسيكية، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مجالات نشاطها والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

ويمثل ضم دريويتس عودة غير مباشرة لكريستيز إلى قطاع التحف والمقتنيات التقليدية، بعدما أغلقت عام 2017 مقرها في منطقة ساوث كنسينجتون بلندن، الذي كان متخصصا في بيع الأثاث والتحف والأعمال الفنية بأسعار أقل نسبيا، مع تركيز السوق آنذاك على الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة والمقتنيات مرتفعة القيمة.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية بالنسبة إلى سوق الفن البريطانية، التي واجهت تحديات منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ يرى مسؤولو دريويتس أن استثمار مؤسسة دولية كبرى في دار مزادات بريطانية يعكس الثقة في إمكانات السوق المحلية وقدرتها على جذب المشترين والمجموعات الفنية من مختلف أنحاء العالم.

تأسست دار كريستيز للمزادات في لندن عام 1766 على يد جيمس كريستي، وأصبحت واحدة من أكبر دور المزادات العالمية، مع نشاط يمتد إلى الفنون والتحف والمجوهرات والساعات والسيارات والمقتنيات النادرة. وتمتلك الدار شبكة دولية من صالات المزادات والمكاتب في عدد من المدن الكبرى، وتنافس دار سوذبيز على صدارة سوق المزادات العالمية. أما دريويتس، التي تأسست قبلها بـ7 سنوات، فقد حافظت على تخصصها في المجموعات الخاصة ومقتنيات المنازل التاريخية، وهو المجال الذي يمنحها موقعا مكملا لأنشطة كريستيز.