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أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم /الخميس/ أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 50 ميلا بحريا غرب دبي بالإمارات.

وأفاد ربان إحدى ناقلات النفط بوقوع انفجار ناجم عن مقذوف مجهول بالقرب من الناقلة، بحسب بيان صادر عن الهيئة البحرية البريطانية.

وأكد البيان أن طاقم السفينة وجميع أفراده بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالناقلة أو حدوث أي تأثير بيئي.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء الملاحة في المنطقة وإبلاغ هيئة التجارة البحرية البريطانية عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن السلطات تجري تحقيقاتها حول الواقعة.