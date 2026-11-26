سجل متوسط أسعار الألبان ومنتجاتها في أسواق التجزئة، اليوم 26 نوفمبر، تباينًا بين الأصناف المختلفة، وفقًا لبيانات الأسعار المحلية، وبلغ سعر كيلو الجبنة الشيدر 344.26 جنيه، مقابل 316.75 جنيه للجبنة الرومي.

وبلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء 152.04 جنيه، والجبنة البيضاء من الثلاجة 156.13 جنيه، بينما سجلت الجبنة البيضاء الإسطنبولي 178.59 جنيه.

اللبن السائب و المعبأ

وسجل كيلو اللبن السائب 34.76 جنيه، بينما بلغ سعر لتر اللبن المعبأ 47.68 جنيه. ووصل متوسط سعر زبدة بقري المزارع إلى 191.03 جنيه، والسمنة الصناعية 113.86 جنيه، مقابل 391.20 جنيه للسمنة البلدي.

كما سجلت عبوة نيدو البودرة، وفق وحدة القياس الواردة في البيانات، 146.18 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات تضمنت سجلًا إضافيًا للجبنة البيضاء بسعر 514.40 جنيه، لكنه لم يُدرج ضمن الأسعار المعروضة لاحتمال ارتباطه بصنف مختلف أو وجود خطأ في التسجيل.