أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، تجاوزت 15 طنًا، إلى جانب 325 كجم من جبنة الموتزاريلا غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و6 أجولة من الأسمدة المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك خلال حملات رقابية شنتها مديرية التموين على المخابز والأسواق والمحلات التجارية بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير 337 مخالفة تموينية، بواقع 234 مخالفة بالمخابز البلدية، و80 محضرًا بالأسواق والمحلات التجارية، و9 محاضر ومخالفات بالمواد البترولية، و15 محضرًا بمنافذ صرف السلع التموينية. كما شملت المضبوطات 7.5 طن أسمدة، و5 أطنان كبريتات كالسيوم، و2.4 طن أعلاف، وطن دقيق أبيض، و1.5 طن عسل أسود، فضلًا عن كميات من المكرونة والمواد الغذائية والسكر والسجائر وأسلاك الكهرباء.

من جانبه، قال المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط 48 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام، وتحرير محاضر لمخالفات شملت بيع أدوية بشرية دون ترخيص، وإدارة منشآت دون ترخيص، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب ضبط محطات وقود تعمل دون ترخيص.

وأضاف أن جهود جهاز حماية المستهلك أسفرت عن استرداد 45 ألف جنيه لصالح أحد المواطنين، قيمة مراوح ثبت وجود عيوب صناعة بها، كما شملت الحملات المرور على مطاحن الدقيق ومراجعة الأوزان وسحب عينات عشوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مع استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

