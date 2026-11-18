تمكنت حملة رقابية بمركز ومدينة المنيا، من ضبط 800 كيلو لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، تبين إضافة مواد حافظة إليه، بما يخالف الاشتراطات الصحية، حيث جرى التحفظ على الكمية المضبوطة والتخلص منها وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية المقررة.

وجاءت الحملة بمشاركة الإدارة العامة للبيئة، وإدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية، ورئيس قرية دمشير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية لحماية صحة المواطنين والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، وفي إطار تكليفات المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الرقابة البيئية والتصدي لكافة المخالفات التي تمثل خطرًا على الصحة العامة.



وأكد المهندس عويس الغرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والبيئية بمختلف القرى، لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.