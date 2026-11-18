شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، مؤكدًا أن صحة المواطنين وسلامة الغذاء تمثلان أولوية قصوى، ولا تهاون مع أي ممارسات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التفتيشية المكبرة التي نفذتها المديرية أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في تعبئة وإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة، تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق، حيث تمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على 3 أطنان من الزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الحملة حررت المحضر اللازم بالواقعة، وتحفظت على كامل الكميات المضبوطة، مع إحالة المحضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.