استقبل الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، نظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة مانيلا بالدجاج المقلي.

رئيس الفلبين يستقبل ترامب بالدجاج المقلي

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية، بأنه قبل وصول ترامب إلى شينزين في الصين، تناول طعام الغداء في مانيلا برفقة الرئيس الفلبيني وذلك في قصر مالاكانانج الرئاسي.

وخلال لقاءٍ عُقد قبيل مأدبة الغداء، كشف ماركوس أنه رتّب لإيصال وجبات من الدجاج المقلي -من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الفلبينية "جوليبي" (Jollibee)- إلى الوفد الأمريكي كوجبة خفيفة في وقت متأخر من الليلة الماضية، مشيداً بترامب لعمله "بجدٍ كبير".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه ربما نالت الهدية استحسان ترامب بشكل خاص، فهو معروف بحبه للوجبات السريعة ولطالما ارتبط اسم الرئيس الأمريكي بسلسلتي "ماكدونالدز" و"كنتاكي"؛ إذ كشف مساعدون سابقون في حملته الانتخابية عام 2017 أن طلبه المعتاد من "ماكدونالدز" كان يتضمن شطيرتي "بيج ماك"، وشطيرتي "فيليه أو فيش" (سمك)، ومشروب "ميلك شيك" بالشوكولاتة.