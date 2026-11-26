بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تعزية إلى رئيس جمهورية مصر العربية في ضحايا حريق منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان: "علمنا بنبأ اندلاع حريق في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

31 وفاة

وأشارت وزارة الصحة المصرية، إلى أن عدد الضحايا بلغ 31 وفاة و26 مصابًا في حصيلة نهائية لضحايا حادث حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية في الوراق.