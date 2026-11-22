حقق فريق هال سيتي فوزا قاتلا على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب أم كي إم في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

سجل هدفي هال سيتي اللاعب أوليفر ماكبيرني في الدقيقتين 92 و95، وتعرض كوستينها لاعب برايتون للطرد في الدقيقة 89 .

ورفع هال سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد برايتون عند 22 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر .