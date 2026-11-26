دعا الإعلامي مصطفى بكري إلى إعادة تقييم منظومة نقل المواد البترولية في مصر، مع إحكام الرقابة على الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وذلك عقب الحادث المروع الذي شهده الطريق الدائري، وأسفر عن سقوط 31 حالة وفاة و26 مصابًا، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الكوارث.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما توصلت إليه التحقيقات الأولية للنيابة العامة بشأن ملابسات الواقعة، كشفت أن قائد سيارة ملاكي كان يقود بسرعة وصلت إلى 110 كيلومترات في الساعة، مع الانتقال المتكرر بين الحارات، قبل أن يصطدم بشاحنة محملة بمواد بترولية.

وتابع أن التصادم تسبب في انقلاب الشاحنة وتسرب حمولتها، الأمر الذي أدى إلى اشتعال حريق هائل امتدت ألسنته إلى السيارات المحيطة، وأسفر عن احتراق 27 مركبة بالكامل.

وأشار بكري إلى أن وزارة الصحة أعلنت الحصيلة الأولية للضحايا، والتي بلغت 31 متوفى و26 مصابًا، من بينهم حالات تعرضت لحروق شديدة، كما أثنى على سرعة استجابة فرق الإسعاف والجهود التي بذلتها الأطقم الطبية في إنقاذ المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

تكثيف المتابعة الميدانية

وأكد أن الحادث يفرض ضرورة مراجعة اشتراطات السلامة الخاصة بنقل المواد البترولية، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بمعايير الأمان وحماية أرواح المواطنين.