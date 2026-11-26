شن شريف حازم، لاعب الأهلي السابق، هجومًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة أمام بيراميدز، منتقدًا غياب الروح القتالية وعدم ظهور الفريق بالشكل الذي يليق بتاريخه وجماهيره.

وأكد شريف حازم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أكثر ما أثار غضب جماهير الأهلي لم يكن الخسارة في حد ذاتها، وإنما الأداء الذي ظهر به اللاعبون، مشيرًا إلى أنه كان يراهن على روح اللاعبين داخل الملعب أكثر من الإمكانيات الفنية.

وقال لاعب الأهلي السابق إن الفريق لم يظهر بروح الفانلة الحمراء أمام بيراميدز، موضحًا أن الخسارة تظل أمرًا واردًا في كرة القدم، لكن كان من المفترض أن يبدأ الأهلي المباراة بقوة ويضغط على المنافس منذ الدقائق الأولى، خاصة في ظل الحضور الجماهيري الكبير.

وأضاف أن بيراميدز فريق محترم ويضم لاعبين مميزين، لكن ما قدمه الأهلي خلال المباراة لا يعكس المستوى المعتاد للفريق، مشددًا على ضرورة وقفة جادة مع اللاعبين بعد الأداء الذي ظهروا به.

شريف حازم ينتقد اختيار عموتة

وانتقد شريف حازم اختيار الحسين عموتة لتولي القيادة الفنية للأهلي، معتبرًا أن المدرب لم يمتلك الهوية والشخصية التي تتناسب مع النادي، وأن قرار التغيير كان واجبًا، ليس بسبب الخسارة فقط، ولكن نتيجة الشكل الذي ظهر به الفريق.

وأوضح أنه قد يغضب من أداء الأهلي ونتائجه، لكنه لا يمكن أن يغضب على النادي، نظرًا لتاريخه الكبير ومكانته، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة حسابات الفريق.

قرارات مرتقبة في يناير

وتطرق شريف حازم إلى مسؤولية اللاعبين عن تراجع الأداء، مؤكدًا أن هناك قرارات منتظرة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، قد تشهد رحيل بعض اللاعبين الذين وصفهم بـ«الشبعانين»، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين الصغار.

وشدد على أن الأهلي يحتاج إلى لاعبين يمتلكون الرغبة والحماس لتقديم أفضل ما لديهم، والدفاع عن قميص الفريق، حتى يستعيد صورته المعروفة أمام جماهيره.