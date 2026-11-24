أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ مديرية الشؤون الصحية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجال الطوارئ والرعاية العاجلة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة والسكان، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة الفرق الطبية من مختلف مراكز المحافظة.

رفع مستوى جاهزية المنظومة الصحية

ويأتي البرنامج تحت رعاية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير مهارات الكوادر الطبية ورفع مستوى جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

ويستهدف التدريب تنمية المهارات الإكلينيكية للأطقم الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة، وإجراء التقييم الطبي الفوري للمرضى فور استقبالهم، إلى جانب تحديد أولويات التدخل وفقًا لدرجة خطورة كل حالة.

كما يتضمن البرنامج تعزيز قدرات الفرق الطبية على سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات المناسبة، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة، وضمان تقديم التدخل الطبي اللازم في الوقت المناسب، بما يحافظ على سلامة المرضى ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.