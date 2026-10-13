بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لجنوب السودان

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى جنوب السودان لمواجهة المريخ بنتيو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على بطل جنوب السودان في الثالثة والنصف من عصر الجمعة المقبل على استاد جوبا الدولي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - حازم جمال - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - خالد عوض - كريم حافظ - إياد العسقلاني

خط الوسط: محمود صابر - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - أحمد فوزي - عودة فاخوري

خط الهجوم: أحمد ندير بن بو علي - يوسف أوباما - دودو الجباس

وتغادر بعثة نادي بيراميدز في ظهر اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد من أجل الوصول إلى عاصمة جنوب السودان استعدادا للمباراة الهامة.

ويتولى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز رئاسة بعثة الفريق في جوبا للمواجهة الهامة في البطولة القارية.