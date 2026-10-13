شوبير: بيراميدز يوجه رسالة تحذير للجميع.. وموكوينا سر النجاح

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن فوز بيراميدز برباعية على سيراميكا كليوباترا يحمل رسالة تحذير لجميع المنافسين، في ظل رغبة الفريق في المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق يتعامل بجدية كبيرة مع مبارياته.

وقال شوبير إن بيراميدز يبعث برسالة واضحة إلى منافسيه بأنه لا يمزح هذا الموسم، ويسعى لتحقيق أهدافه، موضحًا أن الفريق يظهر تركيزًا كبيرًا في مشواره، وهو ما انعكس على نتيجة المباراة أمام سيراميكا كليوباترا.

وأشاد شوبير بالمدير الفني موكوينا، مؤكدًا أنه يتميز بالهدوء الشديد في إدارة المباريات، ولا يبدو عليه القلق أو الارتباك، معتبرًا أن هذه السمات تسهم في نجاح تجربته مع بيراميدز

وحقق بيراميدز الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة وينفرد بصدارة جدول الترتيب، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول 6 مباريات بالمسابقة.