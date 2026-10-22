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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقبال رسمي لبعثة منتخب مصر للشطرنج بعد حصد فضية وبرونزية ببطولة العالم للشباب والناشئين

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للشطرنج بمطار القاهرة الدولي، عقب عودتها من إسبانيا، بعد المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين، وتحقيق ميدالية فضية وميدالية برونزية (المركز الثالث مكرر)، إلى جانب المركز الرابع.

وكان في استقبال البعثة الجبالي عبد المجيد، مدير عام دعم الإنجاز الرياضي والحافز بالوزارة، ناقلًا تهنئة الوزير للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، برئاسة اللواء مختار عمارة، تقديرًا لما حققوه من نتائج خلال منافسات البطولة.

وأكد جوهر نبيل تقديره للمستوى الذي ظهر به لاعبو المنتخب خلال البطولة، مشددًا على استمرار دعم أبطال الرياضة المصرية وتحفيزهم، بما يسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز فرصهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وزارة الشباب والرياضة منتخب مصر للشطرنج بطولة العالم للشباب الجبالي عبد المجيد الاتحاد المصري للشطرنج

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