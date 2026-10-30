قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية: تحقيق الشاباك لن يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات
قطر: الأمن البحري أولوية في الجهود الدولية المشتركة
مسؤول فلسطيني: بدء تسليم دفعات من سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الجيش اللبناني
مريضة نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على سيدة فى صحراء مطروح
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتولى رئاسة الدورة الـ 15 لمؤتمر جمعية الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفسادIACA
نشأت الديهي يسأل بوتين.. والرئيس الروسي: «أنت مين وقناة إيه؟»
قوات الاحتلال تفجر منزلي الشهيدين حمودة والجعبة في الخليل
«سنتكوم»: أزلنا الألغام الإيرانية من مضيق هرمز.. والحرس الثوري لم يعد موجودا فيه
1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا وتُحذر من تقلبات مفاجئة
خاص| كباكا يرفض البقاء في الأهلي دون فرصة.. ويترقب حسم مصيره مع عموتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طردني الفجر بـ البيجامة.. هناء تطلب الخلع والسبب طبق كشري

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

وقفت هناء أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها؛ بعد إهانته لها وطردها من منزلها في أوقات متأخرة ليلا، بسبب مشادة كلامية معه ناتجة عن خلافات على “طبق كشري” أضافت عليه كمية زائدة من الأرز بشكل يرفضه زوجها، وحينما لجأت لأسرتها؛ طلبوا منها العودة بداعي رفضهم للانفصال.

قصة هناء وزوجها بمحكمة الأسرة

سردت هناء قصتها كاملة مع زوجها، مرددة بأنها منذ العام الأول على زواجها وكان لديها شعور أكيد بأن تلك الزيجة لن تكتمل بسبب تصرفات زوجها معها، خاصة أن الزيجة كانت “صالونات” كما يقال، فلم تجد كيمياء بينها وبين زوجها على مدار 30 شهر زواج، حتى انتهى بها الحال أمام محكمة الأسرة.

وقالت هناء، “كملت 34 سنة والعيلة كانت شايفاني عنِّست، خصوصا إن أبويا متوفي، والكل كان بيزن عشان أتجوز، لحد ما جارتي جابت العريس، وقبل ما أوافق عليه؛ عمامي وافقوا، وقرأوا الفاتحة كمان معاه، وبلغوني بميعاد الخطوبة، وإن فترتها 3 شهور بس للتجهيز والتعرف على العريس وشخصيته، وطبعا ما كنتش أقدر أرفض لهم طلب، ووافقت”.

وتابعت هناء" “مع الوقت بعد الجواز كانت تصرفات جوزي كلها سيئة، ومفيش أي تفاهم بيني وبينه، وهو عارف إني معايا ميراث كبير من أبويا الله يرحمه، فكان مصمم على إنه يكمل وخلاص، بس المشاكل كانت كل يوم، لحد ما زهقت منه، مابقتش عارفة أتصرف ولا أعمل إيه معاه، وروحت للعيلة كذا مرة، بس هما ما كانوش بيحلوا أي حاجة”.

واختتمت هناء قصتها: “مابقاش قدامي غير محكمة الأسرة، روحت رفعت عليه قضية خلع؛ عشان أخلص منه، خصوصا بعد ما طردني في الشارع لما عملت الكشري رز زيادة، وهو ما بيحبوش، رماني في الشارع الفجر بهدوم البيت”.

محكمة الأسرة الخلع قضية خلع مشاكل زوجية زوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

هدي الاتربي

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

الدكتور ياسر حسان

أمين صندوق الوفد يعرض الميزانية العمومية على الهيئة الوفدية.. مستندات

السيد البدوي شحاتة

السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. صور

السيد البدوي، رئيس حزب الوفد

السيد البدوي لـ" صدى البلد": الوفدين جاءوا من كل الجمهورية للمشاركة في انتخابات الهيئة العليا | فيديو وصور

بالصور

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد