طردني الفجر بـ البيجامة.. هناء تطلب الخلع والسبب طبق كشري

وقفت هناء أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها؛ بعد إهانته لها وطردها من منزلها في أوقات متأخرة ليلا، بسبب مشادة كلامية معه ناتجة عن خلافات على “طبق كشري” أضافت عليه كمية زائدة من الأرز بشكل يرفضه زوجها، وحينما لجأت لأسرتها؛ طلبوا منها العودة بداعي رفضهم للانفصال.

قصة هناء وزوجها بمحكمة الأسرة

سردت هناء قصتها كاملة مع زوجها، مرددة بأنها منذ العام الأول على زواجها وكان لديها شعور أكيد بأن تلك الزيجة لن تكتمل بسبب تصرفات زوجها معها، خاصة أن الزيجة كانت “صالونات” كما يقال، فلم تجد كيمياء بينها وبين زوجها على مدار 30 شهر زواج، حتى انتهى بها الحال أمام محكمة الأسرة.

وقالت هناء، “كملت 34 سنة والعيلة كانت شايفاني عنِّست، خصوصا إن أبويا متوفي، والكل كان بيزن عشان أتجوز، لحد ما جارتي جابت العريس، وقبل ما أوافق عليه؛ عمامي وافقوا، وقرأوا الفاتحة كمان معاه، وبلغوني بميعاد الخطوبة، وإن فترتها 3 شهور بس للتجهيز والتعرف على العريس وشخصيته، وطبعا ما كنتش أقدر أرفض لهم طلب، ووافقت”.

وتابعت هناء" “مع الوقت بعد الجواز كانت تصرفات جوزي كلها سيئة، ومفيش أي تفاهم بيني وبينه، وهو عارف إني معايا ميراث كبير من أبويا الله يرحمه، فكان مصمم على إنه يكمل وخلاص، بس المشاكل كانت كل يوم، لحد ما زهقت منه، مابقتش عارفة أتصرف ولا أعمل إيه معاه، وروحت للعيلة كذا مرة، بس هما ما كانوش بيحلوا أي حاجة”.

واختتمت هناء قصتها: “مابقاش قدامي غير محكمة الأسرة، روحت رفعت عليه قضية خلع؛ عشان أخلص منه، خصوصا بعد ما طردني في الشارع لما عملت الكشري رز زيادة، وهو ما بيحبوش، رماني في الشارع الفجر بهدوم البيت”.