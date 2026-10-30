خلافات أسرية..العثور على فتاة متغيبة بالقاهرة بعد خروجها من درس خصوصي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من منزلها بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد والد المتغيبة (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) وبسؤاله قرر بتغيب نجلته (طالبة "سن 15") عقب خروجها من المنزل بتاريخ 27/ الجارى عقب الإنتهاء من حضور أحد الدروس الخصوصية بأحد المراكز التعليمية الكائنة بدائرة القسم.

أمكن العثور على المتغيبة حال تواجدها رفقة (عمتها) مقيمة بذات دائرة القسم، وبسؤالها أقرت بتركها منزل أهليتها لخلافات أسرية فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخذ التعهد اللازم على أهليتها بحسن رعايتها.



