كلب شرس وأسلحة بيضاء.. القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والاتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين وجود خلافات حول الجيرة بين طرف أول: (القائم على النشر ، عامل) ، وطرف ثان: (3 أشخاص “اثنان منهم ظاهران بمقطع الفيديو وحيازتهما كلبا وسلاحا أبيض ”سكين") جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة ، قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض وترهيبهما باستخدام "الكلب" المشار إليه دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط الطرفين، وتم بإرشاد الطرف الثانى ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى" ، الكلب)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 2 الجارى لذات الخلافات، وبسؤال القائم على النشر أيد ما جاء بالفحص، ونفى قيام المشكو فى حقهم بالاتجار بالمواد المخدرة وعلل ادعائه للنيل منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية.



