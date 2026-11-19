أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، أسماء الفائزين بجوائز «الجيل الجديد» (Next Generation Awards)، التي يقدمها بالتعاون مع مجلة «ذا فيلم فيرديكت» (The Film Verdict)، للعام الثالث على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، وذلك في إطار اهتمام المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية والاحتفاء بالتجارب الإبداعية المتميزة في مختلف مجالات صناعة الأفلام.

وشملت جوائز هذا العام أربع فئات، حيث فازت الناقدة المصرية أمنية عادل بجائزة النقاد، والمخرج العراقي السويسري علي طوفان الفتلاوي بجائزة المخرجين، والممثلة العراقية سامية الرحماني بجائزة الممثلين، فيما ذهبت جائزة المواهب الراسخة إلى المخرج المصري أحمد عبد الله السيد، تقديرًا لمسيرته وإسهاماته في السينما المصرية المستقلة.

حسين فهمي: مستقبل السينما تصنعه المواهب الجديدة وتتراكم ملامحه بخبرات الأجيال السابقة

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «على مدار خمسين عامًا، كان مهرجان القاهرة مساحة لاكتشاف سينمائيين أصبحوا فيما بعد أسماء مؤثرة في صناعة السينما، ونحن حريصون على استمرار هذا الدور، لأن قيمة المهرجان تتجلى أيضًا في قدرته على اكتشاف من سيصنعون سينما السنوات المقبلة».

وأضاف: «تتميز جوائز الجيل الجديد بأنها تحتفي بمختلف العناصر التي تمنح السينما حياتها، من المخرج الذي يمتلك رؤية خاصة، والممثل القادر على منح الشخصية عمقها الإنساني، إلى الناقد الذي يفتح آفاقًا جديدة لقراءة الأفلام وفهمها. ويكتمل هذا الاحتفاء بتقدير التجارب الراسخة التي شقت طريقها وقدمت إسهامات مهمة، وأصبحت مصدر إلهام للأجيال التالية».

وأكد حسين فهمي أن استمرار التعاون مع مجلة The Film Verdict يعكس أهمية الشراكات المهنية والثقافية في توسيع فرص حضور المواهب العربية على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن مهرجان القاهرة يواصل العمل على الجمع بين الاحتفاء بتاريخ السينما والاستثمار في مستقبلها.

محمد سيد عبد الرحيم: الجوائز تحتفي بالأصوات الإبداعية وتفتح آفاقًا جديدة أمام المواهب السينمائية

وقال الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، إن جوائز «الجيل الجديد» تمثل أحد المسارات التي يعمل من خلالها المهرجان على إبراز المواهب السينمائية وتقدير التجارب التي تقدم رؤى فنية جديدة، مؤكدًا أهمية منح المبدعين في مختلف التخصصات فرصًا أوسع للحضور والتواصل مع مجتمع السينما.

وأضاف أن استمرار تقديم الجوائز للعام الثالث يعكس تطور التعاون مع مجلة The Film Verdict، ويمنح المبادرة بُعدًا نقديًا ومهنيًا يتجاوز حدود التكريم، خاصة مع اتساع نطاقها ليشمل المواهب الجديدة وأصحاب التجارب الراسخة الذين قدموا إسهامات مؤثرة في المشهد السينمائي.

وأشار إلى أن أيام القاهرة لصناعة السينما تسعى إلى تحويل هذا الاهتمام إلى فرص حقيقية للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات المهنية، بما يتيح للمواهب السينمائية تطوير تجاربها والانفتاح على آفاق جديدة للإنتاج والتعاون.

وجاءت أسماء الفائزين بالجوائز على النحو التالي:

أولًا: فئة النقاد – أمنية عادل

فازت الناقدة السينمائية والباحثة المصرية أمنية عادل بجائزة «الجيل الجديد» لفئة النقاد، تقديرًا لإسهاماتها في مجال النقد السينمائي والبحث والكتابة المتخصصة.

وتعمل أمنية حاليًا مديرةً لتحرير مجلة «الفيلم» السينمائية، وعضوًا في جمعية نقاد السينما المصريين (EFCA)، ونقابة المهن السينمائية، كما تشارك في إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وتتولى تحرير كتالوجات عدد من المهرجانات السينمائية، من بينها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إلى جانب مشاركتها في لجان تحكيم مهرجانات سينمائية، من بينها مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتنشر أمنية مقالات ودراسات نقدية في عدد من المجلات والمواقع المتخصصة، كما شاركت في إعداد كتب ودراسات سينمائية، من بينها «عدسة ومرآة: صورة المرأة في السينما العربية» و«صناع أفلام السينما المقاولات»، في تجربة تجمع بين الممارسة النقدية والبحث السينمائي والعمل المهني داخل المهرجانات.

ثانيًا: فئة المخرجين – علي طوفان الفتلاوي

فاز المخرج والكاتب والمنتج السينمائي والفنان العراقي السويسري علي طوفان الفتلاوي بجائزة «الجيل الجديد» لفئة المخرجين، عن تجربته الفنية التي تجمع بين السينما والفنون البصرية وفن الأداء.

وُلد علي في بغداد، وانتقل إلى سويسرا عام 1997، حيث درس الفنون في مدرسة F+F بمدينة زيورخ. وتتنوّع تجربته بين السينما والفنون البصرية وفن الأداء والكتابة، وحصل على جائزة الأداء الفني السويسرية عام 2011، وجائزة الفن السويسري عام 2012.

وأسس عام 2013 شركة «أوراكي بوست» للإنتاج السينمائي، ويُعد فيلم «البصير» (The Blind Ferryman) أول أفلامه الروائية الطويلة، وهو إنتاج مشترك بين سويسرا والعراق، تدور أحداثه في أهوار جنوب العراق، من خلال حكاية حب تتقاطع مع أسئلة فلسفية حول الحقيقة والإيمان ومعنى الرؤية.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية» في الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يقدم المخرج عالمًا سينمائيًا يستلهم البيئة العراقية وأساطيرها وموروثها الشعبي، من خلال معالجة بصرية وإنسانية تتأمل العلاقة بين الواقع والمعتقد.

ثالثًا: فئة الممثلين – سامية الرحماني

فازت الممثلة العراقية سامية الرحماني بجائزة «الجيل الجديد» لفئة الممثلين، تقديرًا لتجربتها التي تجمع بين السينما والتلفزيون، ومشاركاتها في الإنتاجات العربية والدولية.

وُلدت سامية في لندن ونشأت بين الأردن وكندا، وتلقت تدريبها في أكاديمية فانكوفر للفنون الدرامية واستوديو ويليام إسبير في نيويورك، قبل أن تبدأ مسيرتها الفنية التي تنوعت بين الأعمال العربية والإنتاجات العالمية.

بدأ حضورها السينمائي الدولي من خلال الفيلم القصير Child Bride، الذي عُرض ضمن ركن الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي، وشاركت لاحقًا في إنتاجات تلفزيونية على منصات عالمية، من بينها Netflix وApple TV وHulu، إلى جانب أدوار رئيسية في مسلسلات عربية، أبرزها «اسمي حسن»، الذي نالت عن دورها فيه جائزة أفضل ممثلة شابة.

وفي السينما، أدت دور البطولة في فيلم Pomegranate للمخرجة وئام نعمو، وحصدت عن أدائها فيه جائزتين لأفضل ممثلة.

ومن أحدث أعمالها فيلم «البصير» للمخرج علي طوفان الفتلاوي، الذي تجسد فيه شخصية الجنية، وهي إحدى الشخصيات المحورية في الفيلم، الذي شهد عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية» بالدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

رابعًا: فئة المواهب الراسخة (مخرج صاحب تجربة) – أحمد عبد الله السيد

حصل المخرج المصري أحمد عبد الله السيد على جائزة «الجيل الجديد» لفئة المواهب الراسخة، تقديرًا لمسيرته السينمائية وإسهاماته في تطوير السينما المصرية المستقلة، عبر مجموعة من الأفلام التي ارتبطت بالواقع الاجتماعي والثقافي المصري، وقدمت رؤى وأساليب سردية وبصرية متنوعة.

بدأ أحمد عبد الله مسيرته في إخراج الأفلام الروائية الطويلة بفيلم «هليوبوليس» عام 2009، قبل أن يقدم مجموعة من الأعمال التي حققت حضورًا نقديًا وجماهيريًا في مصر وخارجها، من بينها «ميكروفون» (2010)، و«فرش وغطا» (2013)، و«ديكور» (2014)، و«ليل/خارجي» (2018)، و«19 ب» (2022).

وحصدت أفلامه جوائز في مهرجانات سينمائية دولية، من بينها مهرجانا قرطاج وإسطنبول، كما ارتبطت تجربته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر مشاركات متعددة، من أبرزها فيلم «19 ب»، الذي شهد عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الدولية للدورة الرابعة والأربعين عام 2022، وفاز بجائزتي أفضل فيلم عربي والاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (فيبريسي)، إلى جانب جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني التي حصل عليها مدير تصوير الفيلم مصطفى الكاشف.

ويعود أحمد عبد الله السيد هذا العام إلى مهرجان القاهرة بفيلمه الجديد «برلين» (Berleen)، وهو إنتاج مشترك بين مصر وألمانيا، شهد عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين، مواصلًا من خلاله تجربته في البحث عن أشكال سينمائية جديدة وتقديم حكايات إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

تُعد أيام القاهرة لصناعة السينما منصةً مهنية لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وإتاحة مساحات للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمنتجين والموزعين والمحترفين من مختلف أنحاء العالم.

وتضم فعالياتها لقاءات متخصصة ومحاضرات وورش عمل وبرامج تدريبية، إلى جانب سوق القاهرة السينمائي وملتقى القاهرة السينمائي، بما يسهم في تطوير المشروعات السينمائية، وتنمية قدرات الأجيال الجديدة، وتعزيز فرص التعاون والإنتاج المشترك.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويُقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحمل اعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن مهرجانات الفئة «أ».

وتُقام دورته السابعة والأربعون خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، بمشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، ضمن برنامج يجمع بين المسابقات الرسمية والعروض الخاصة والفعاليات المهنية وبرامج دعم صناعة السينما.