استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لمد وتدعيم اواصر العمل المشترك والمشاركة في تكريم حفظة القرآن الكريم ، بحضور الدكتور أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بمكتبه بالديوان العام.

استهل المحافظ اللقاء بالترحيب بفضيلة مفتي الجمهورية معرباً " عن سعادته بهذه الزيارة، وبهذا التعاون الفعال والمثمر مع دار الإفتاء المصرية، والتي لها دور بارز لنشر الفكر الوسطي من خلال ما تقدمة من خدمات سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أهمية التواجد الفعلي لخدمات دار الإفتاء داخل محافظة الشرقية نظراً" لإتساع مساحة المحافظة وكثافتها السكانية.

من جانبه، أشاد مفتي الجمهورية بجهود القيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية، مثمناً التعاون المثمر والبنّاء مع دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة بين أبناء المحافظة، موضحاً أن دار الإفتاء تتبنى نهجاً حديثاً يواكب متغيرات العصر وتطوراته، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف والشائعات والأفكار المغلوطة، وحماية النشء والشباب، والحفاظ على قوة وتماسك نسيج الوطن.

وأدى مفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية صلاة الجمعة بمسجد الغرباوي بقرية أم الزين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، وبعدها والمشاركة في إحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم التي تقيمها مؤسسة الحاج عبد العزيز الغرباوي الخيرية.