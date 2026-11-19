قال الشيخ عبد المجيد محمد عثمان خليفة، شيخ مشايخ قبائل الصحراء الشرقية بوادي العلاقي في أسوان، إن الأهالي استقبلوا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة التنقيب العشوائي عن الذهب بترحاب كبير، بعدما عقدت اللجنة المعنية لقاءً معهم أمس وشرحت لهم تفاصيل المبادرة وأهدافها.

وأضاف في لقاء مع كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّه نقل ما دار خلال اللقاءات إلى المواطنين، وأوضح لهم أن المبادرة جاءت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلاتهم، وأن تدخل جهاز مستقبل مصر لتنظيم عمليات التنقيب العشوائي يأتي في مصلحتهم.

وأشار إلى أن الأهالي يدركون حجم العمل الذي ينفذه جهاز مستقبل مصر، وما يحققه من إنجازات في وادي الصحراء الشرقية، من خلال تحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ خضراء في توشكى وشرق العوينات، مؤكداً أن الجهاز حقق إنجازات عظيمة في هذا المجال.

وأوضح شيخ مشايخ قبائل الصحراء الشرقية أن الصحراء الشرقية منطقة واسعة للغاية، إذ تمتد لأكثر من 600 كم من جنوب مدينة أسوان وحتى حدود السودان عند خط عرض 22، لافتاً إلى أن هذه المناطق تضم قبائل العبابدة والبشارية والعرب، الذين عملوا في الرعي والتنقيب وغيرها من الأنشطة.

وأضاف أن المواطنين رحبوا بالمبادرة واستقبلوها استقبالاً حسناً بعدما جرى توضيح الأمور لهم، كما أعربوا عن تقديرهم للرئيس ودعوا له، مؤكدين تجاوبهم مع المبادرة وتنفيذهم لها وفقاً للأعراف المتبعة.

وأكد أن الأهالي اقتنعوا بالمبادرة، وأن الأمور تسير على ما يرام، مشيراً إلى أن زيارته تأتي برفقة آخرين لتوجيه الشكر إلى القيادات التي حضرت أمس ونقلت إليهم مبادرة الرئيس، وإبلاغهم بأن المواطنين رحبوا بها وتفهموا أهدافها.