سلّط تقرير مغربي الضوء على 7 مواهب كروية شابة، ينتظر أن تكون من أبرز الأسماء التي تستحق المتابعة خلال منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، في ظل امتلاك هذه العناصر إمكانات فنية كبيرة، وتواجد عدد منهم داخل أكاديميات وأندية أوروبية ولاتينية بارزة.

وضمت القائمة أسماء لافتة، يتقدمها إبراهيما تونكارا، لاعب أكاديمية برشلونة، الذي يُعد من المواهب الواعدة، بعدما لفت الأنظار بقدراته الفنية وصناعته للفرص، ليكون أحد الأسماء المنتظر متابعتها في البطولة.

شهدت القائمة وجود برو هانسن، مهاجم بودو جليمت السابق ولاعب آيندهوفن حاليًا، الذي يمتلك قدرات هجومية مميزة وحسًا تهديفيًا لافتًا.

وفي مركز حراسة المرمى، ظهر اسم كريستيان لوبو، حارس ليتشي الإيطالي، الذي يمتلك خبرات جيدة على مستوى منتخبات الناشئين، بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده ببطولة أوروبا تحت 17 عامًا.

ولم تخلُ القائمة من الحضور المصري، بعدما اختار التقرير أحمد صفوت، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، ضمن أبرز المواهب المنتظر تألقها، في ظل قدراته على صناعة اللعب والتحرك في المناطق الهجومية، إلى جانب شخصيته القيادية.

وضمت القائمة إدواردو كونسيساو، مهاجم بالميراس البرازيلي، الذي يتميز بالسرعة والمهارة والقدرة على اختراق دفاعات المنافسين، فضلًا عن جيوفاني باروني، لاعب وسط تاليريس كوردوبا الأرجنتيني، المعروف برؤيته الجيدة للملعب وقدرته على صناعة الفرص.

واختتم التقرير قائمته بالمغربي زياد باها، مهاجم أولمبيك مارسيليا، الذي يمثل أحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة المغربية، بعدما قدم مستويات لافتة مع منتخب بلاده في المنافسات الأفريقية، ويأمل في مواصلة تألقه على الساحة العالمية.

وتحظى النسخة الحالية من مونديال الناشئين باهتمام كبير، باعتبارها فرصة مهمة أمام المواهب الصاعدة لإثبات قدراتها وجذب أنظار الأندية الكبرى، في بطولة تمثل محطة مبكرة في مسيرة العديد من نجوم المستقبل.