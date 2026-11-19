كشف أمير هشام، خلال برنامج «مودرن سبورت»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، عن رأيه في عقد علي محمود لاعب الأهلي، مشيدا بطريقة إدارة الملف والنجاح في إتمام الصفقة بالشروط والمبلغ المتفق عليه.

لاعب الأهلي

وأكد أمير هشام أن عصام سراج نجح في إقناع أيمن الشريعي بإتمام الصفقة بهذه الطريقة، معتبرا أن الوصول إلى هذا الاتفاق يمثل نجاحا كبيرا، خاصة في ظل الشروط والقيمة المالية التي تم حسم الصفقة بها.

وأشاد أيضا بإدارة الكرة في النادي الأهلي، مؤكدا أن التعامل مع الملف تم باحترافية، وأن المفاوضات شهدت إدارة جيدة لمختلف التفاصيل، وهو ما يحسب للمسؤولين عن ملف التعاقدات داخل النادي.

وأشار إلى أن عقد علي محمود يعد عقدا مهما للغاية، وأن ما تحقق في الصفقة يستحق الإشادة، موضحا أن الملاحظة الوحيدة التي يرى أنها تؤخذ على إدارة الأهلي حاليا تتعلق بملف الحسين عموتة المدير الفني، بعيدا عن نجاحها في إتمام صفقة علي محمود.