كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود تحركات من جانب أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، للحصول على خدمات أقطاي عبدالله، لاعب الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إنبي يطلب استعارة أقطاي عبدالله من الأهلي مجانًا في يناير

وأوضح المصدر أن رئيس إنبي يرغب في استعارة اللاعب دون مقابل مادي، بهدف منحه فرصة المشاركة بصورة منتظمة واكتساب المزيد من الخبرات الفنية، بما يساعده على التطور خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الفكرة تستهدف تجهيز اللاعب فنيًا ومنحه فرصة المشاركة بقوة، على أمل الاستفادة من إمكاناته في الفترة المقبلة، بالتزامن مع احتياجات الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية أمام بيراميدز يوم الاثنين المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في صراع لحسم المتصدر.