شدد أحمد العجوز لاعب الشرقية إنبي الحالي وبتروجيت والمصري والنصر السابق، على أن هناك مشكلة كبيرة في النادي الأهلي لها علاقة بالانضباط والالتزام، وأعتقد أن المسؤولين لا يعرفون أين المشكلة، هل هو المدير الفني أم اللاعبين وكثرة النجوم أم شيء آخر، لا أحد يعرف، مضيفًا: الأهلي ليس كما كان، أزمة النجوم الكثيرة في الموسم الماضي بجانب تواجد مدير فني جديد، وتراجع قوة إدارة الأهلي مع الضغط الجماهيري، كل أمور زادت من تأثير الأزمة في الأهلي.

وتابع "العجوز" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: فيه فارق كبير في النادي الأهلي محدش فاهم فيه حاجة، فكرة الروح والعمل الجماعي أصبحت غائبة، جماهير الأهلي حاليًا أصبحت غير متأكدة من فوز الفريق على أي منافس مهما كان اسمه، يرون أن المدير الفني لا يقوم بالدور المطلوب منه بشكل كامل، الأمور أصبحت غير مفهومة داخل النادي الأهلي.

وأضاف لاعب بتروجيت السابق: الانضباط هي أحد أسرار نجاح أي فريق، ومن العجيب إن الأهلي يمتلك لاعب مثل إمام عاشور ولا يستفيد منه بالشكل الأمثل، إمام عاشور يمكنه صناعة تاريخ كبير في النادي الأهلي مثل أبو تريكة، لكنني أراه "مستخسر في نفسه" أو مكسل أو ليس في كامل تركيزه أو لم يجد من يوجهه أو ينصحه إنه قادر على صناعة نفسه كأسطورة داخل النادي الأهلي، أعتقد أنه يمكنه أن يكون مثل محمد صلاح في منتخب مصر.

وواصل: إمام عاشور يستطيع تحطيم أرقام قياسية كثيرة في الدوري المصري، لكن هناك أشياء تشغل باله بعيدة عن كورة القدم، وأعتقد إن ابتعاده عن المنتخب والأهلي خلال الفترة الأخيرة ربما يعيدانه لصوابه، وهذه رسالة قوية من كابتن علي ماهر المدير الفني، إنه عليك يا إمام أن تراجع حساباتك وتلتزم.

وأنهى أحمد العجوز حديثه: إمام عاشور يمكنه العودة بكل سهولة لأن جمهور الأهلي يحبه، جمهور الأهلي يعشق إمام عاشور وبمجرد تسجيله هدف ستعود العلاقة أقوى مما كانت، كما أعتقد أنه حدثت مكالمات بينه وبين كابتن علي ماهر بشأن تواجده مع المنتخب في الفترة القادمة، وأؤكد لك أن إمام سيعود قريبًا أقوى مما كان لإنه لاعب مميز يحب أن يشعر بتميزه وكابتن علي ماهر قوي جدًا في هذه الجزئية.