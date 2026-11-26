أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على صرف الأسمدة المدعمة وضمان انتظام توزيعها على المزارعين، تمثل خطوة مهمة في مسار دعم الفلاح المصري وحماية قدرته على مواصلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمزارع يجب أن يكون في صدارة أولويات السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفلاح المصري يتحمل مسؤولية كبيرة في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، ويؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب توفير منظومة متكاملة لمساندته، لا تقتصر على توفير الأسمدة المدعمة، وإنما تمتد إلى جميع مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية والتسويق العادل للمحاصيل.

الأسمدة المدعمة خط الدفاع الأول عن تكلفة الإنتاج

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأسمدة من أهم مدخلات العملية الزراعية، وأن انتظام توافرها بأسعار مناسبة يمثل عاملًا أساسيًا في تقليل تكلفة الزراعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار العديد من مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية ومتابعة عمليات الصرف ميدانيًا يضمنان عدم تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، ويحولان دون استغلال احتياجات المزارعين، مؤكدًا أن كل مزارع يجب أن يحصل على حصته المقررة دون تأخير أو تعقيدات إدارية.

دعم الفلاح لا يتوقف عند توفير الأسمدة

وشدد جابر على أن دعم الفلاح يحتاج إلى رؤية شاملة تتضمن عدة محاور أساسية، في مقدمتها:

توفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات المعتمدة بأسعار مناسبة وفي المواعيد المحددة.

تعزيز دور الإرشاد الزراعي وتقديم الدعم الفني للمزارعين لزيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه والأسمدة.

التوسع في توفير التمويل الزراعي الميسر لمساعدة صغار المزارعين على تلبية احتياجاتهم.

تطوير منظومة تسويق المحاصيل وتقليل حلقات الوساطة بما يضمن حصول الفلاح على سعر عادل.

التوسع في إنشاء وتطوير مراكز تجميع المحاصيل وسلاسل التبريد والتصنيع الزراعي للحد من الفاقد وزيادة القيمة المضافة.

الفلاح يحتاج إلى عائد عادل يحفزه على زيادة الإنتاج

وأشار النائب إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج وحده لا يكفي لتحقيق الاستقرار الزراعي، ما لم يصاحبه ضمان وجود سوق منظم لتسويق المحاصيل، وآليات تسعير تراعي تكلفة الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسبًا للمزارع.

وأكد أن تحسين دخل الفلاح يمثل أحد أهم ضمانات استمرار النشاط الزراعي، ويشجع على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.

الاستثمار في الفلاح استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري

واختتم أحمد جابر تصريحه بالتأكيد على أن الفلاح المصري يستحق أن يشعر بنتائج جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي من خلال خدمات ملموسة تصل إليه في أرضه وجمعيته الزراعية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة والمحاسبة والتواصل المباشر مع المزارعين لرصد مشكلاتهم والعمل على حلها.

وأضاف أن دعم الفلاح ليس مجرد التزام اجتماعي، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد المصري، لأن قوة القطاع الزراعي تبدأ من استقرار المزارع وقدرته على الإنتاج وتحقيق عائد عادل، مؤكدًا أن حماية الفلاح تعني حماية الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.