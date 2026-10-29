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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل تحديد الفائدة.. الدولار طلع 22 قرشُا في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 29-10-2026 على مستوي البنوك وقبل اعلان سعر الفائدة في الجهاز المصرفي .

سعر الدولار يرتفع

وزاد سعر الدولاربقيمة 22 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف البنوك .

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في آخر تحديث له اليوم 55.99 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 55.94 جنيه للشراء و 56.04 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وبلغ ثاني اقل سعر دولار 55.95 جنيه للشراء و 56.05 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و البركة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 55.97 جنيه للشراء و 56.07 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والاسكان، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي،HSBC، الأهلي المصري،سايب، الأهلي الكويتي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار 56.09 جنيه للشراء و 56.19 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 56.07 جنيه للشرا و 56.17 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و قناة السويس.

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