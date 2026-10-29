قبل تحديد الفائدة.. الدولار طلع 22 قرشُا في البنوك اليوم

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 29-10-2026 على مستوي البنوك وقبل اعلان سعر الفائدة في الجهاز المصرفي .

سعر الدولار يرتفع

وزاد سعر الدولاربقيمة 22 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري بمختلف البنوك .

آخر تحديث لسعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في آخر تحديث له اليوم 55.99 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 55.94 جنيه للشراء و 56.04 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وبلغ ثاني اقل سعر دولار 55.95 جنيه للشراء و 56.05 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و البركة.

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 55.97 جنيه للشراء و 56.07 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التعمير والاسكان، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 55.99 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي،HSBC، الأهلي المصري،سايب، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 56.09 جنيه للشراء و 56.19 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 56.07 جنيه للشرا و 56.17 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و قناة السويس.