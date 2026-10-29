احذر.. الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه بقانون المرور

حدد قانون المرور عقوبة السير عكس الاتجاه، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه.

السير عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو سار عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقًا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه، إصابة شخص أو أكثر، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وفي حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال، يقضي القانون بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 مكرر «أ» من قانون المرور على معاقبة كل من عطل عمدًا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج بالسجن، وتكون العقوبة وفقًا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، كما يخضع الجاني لأحكام المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، المتعلقة بالمخالفات والسرعات المقررة وإجراءات الأمان التي يجب على السائق اتباعها على الطريق.