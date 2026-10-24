ضبط سائق سيارة نقل سار عكس الاتجاه في 6 أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 19 أكتوبر حال سيره بأحد المناطق بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة لإختصار الطريق تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.