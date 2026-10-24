ضبط عاطل للتحرش لفظياً بسيدة فى المحلة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظياً حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مالكة كافيه - كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة) وبسؤالها أقرت أنها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم محل عملها بتاريخ 19 أكتوبر فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها وبأُخريات لفظياً .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.