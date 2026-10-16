صدم سيارة وهرب.. ضبط سائق ميكروباص سار عكس الاتجاه بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قائد سيارة ميكروباص، لقيامه بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها، قبل أن يلوذ بالفرار في الإسكندرية، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

كواليس القبض على المتهم

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وأمكن تحديد القائم على نشر المقطع، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وبسؤاله، أفاد بأنه بتاريخ 7 من الشهر الجاري، وأثناء توقف سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العطارين، فوجئ بقائد سيارة أجرة «ميكروباص» يسير عكس الاتجاه، ويصطدم بسيارته، ما أسفر عن إحداث تلفيات بها، قبل أن يفر من مكان الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها تسير دون ترخيص، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.