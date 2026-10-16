بيختصر الطريق.. ضبط سائق ميكروباص سار عكس الاتجاه بمسار الأتوبيس الترددي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، مستغلًا المسار المخصص للأتوبيس الترددي، وتمكنت من ضبطه والتحفظ على السيارة.

كواليس الواقعة

وبالفحص، أمكن تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو وضبطها، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 7 من الشهر الجاري، موضحًا أنه سلك المسار المخصص للأتوبيس الترددي وسار عكس الاتجاه بغرض اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.