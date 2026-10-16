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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية ترحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن الهجمات ضد المملكة

السعودية
السعودية
محمود نوفل

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها  بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بشأن الهجمات ضد المملكة، وما تضمنه من إدانة للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها الفصائل اليمنية 
المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات المتواصلة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وشددت المملكة في بيان لها  على أهمية مضامين البيان، بما فيها التشديد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات اللاحقة والدعوة إلى التعاون العملي لمنع الفصائل اليمنية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم.

كما ثمنت المملكة تضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها.

وشددت  على حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها
وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

السعودية مجلس الأمن الفصائل اليمنية البحر الأحمر باب المندب

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