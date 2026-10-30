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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر بالمغرب يبحث مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية تعزيز التعاون

سفير مصر بالمغرب
سفير مصر بالمغرب
أ ش أ

بحث السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، مع محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية، سبل دعم التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وذلك بمقر المجلس في العاصمة الرباط.

واستعرض عبد النباوي، خلال اللقاء، خلفية إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتشكيله واختصاصاته، فيما أعرب السفير المصري عن تقديره للدور المهم الذي يضطلع به المجلس في إطار منظومة المؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية.

وتناول اللقاء سبل تطوير أطر التعاون بين المؤسسات القضائية المصرية والمغربية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير منظومة العدالة وتحديث العمل القضائي، فضلًا عن تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وحرصهما المشترك على مواصلة توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما المجالين القضائي والقانوني.

السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية محكمة النقض

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