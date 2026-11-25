توفر هواتف أندرويد مجموعة واسعة من خيارات التخصيص التي تتيح للمستخدمين تنظيم التطبيقات وترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية وفقا لتفضيلاتهم، إلا أن بعض الإعدادات قد تؤدي، دون علم المستخدم، إلى تغيير أماكن الأيقونات تلقائيا أو منع تحريكها نهائيا.

وقد تتسبب هذه المشكلة في إزعاج المستخدمين، خاصة عندما تتغير واجهة الهاتف باستمرار أو تصبح الأيقونات غير قابلة للنقل، لكن حلها لا يتطلب عادة إجراءات معقدة، إذ يمكن التعامل معها من خلال مراجعة إعدادات الشاشة الرئيسية أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق تشغيل الواجهة.

الترتيب التلقائي وتحديثات النظام وراء تغيير أماكن التطبيقات



تدعم العديد من هواتف أندرويد خاصية الترتيب التلقائي للأيقونات داخل درج التطبيقات، والتي تتيح تنظيم التطبيقات أبجديا أو وفقا لتاريخ تثبيتها أو معايير أخرى يوفرها الهاتف.

وقد تتغير أماكن الأيقونات أيضا نتيجة تحديثات التطبيقات أو نظام التشغيل، إذ يمكن لبعض التحديثات تعديل شبكة الشاشة الرئيسية أو إعادة ترتيب عناصرها، وهو ما يفسر ظهور تغييرات مفاجئة في واجهة الهاتف بعد تثبيت تحديث رئيسي.

أما في حالة عدم قدرة المستخدم على تحريك الأيقونات نهائيًا، فقد تكون المشكلة مرتبطة بتفعيل خاصية قفل تخطيط الشاشة الرئيسية، أو بوجود خلل في ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق تشغيل الواجهة، المعروف باسم مشغل واجهة الهاتف أو Launcher.

تطبيقات أندرويد

إلغاء قفل الشاشة الرئيسية لاستعادة حرية تحريك الأيقونات

يعد تفعيل خاصية قفل الشاشة الرئيسية السبب الأكثر شيوعا لعدم قدرة المستخدم على نقل أيقونات التطبيقات، إذ توفر بعض الشركات المصنعة هذه الخاصية بصورة افتراضية لمنع تغيير ترتيب التطبيقات أو حذفها من الشاشة عن طريق الخطأ.

ويمكن حل المشكلة من خلال الدخول إلى إعدادات الشاشة الرئيسية في الهاتف، ثم تعطيل خيار قفل تخطيط الشاشة.

وفي هواتف سامسونج، يمكن الوصول إلى هذا الإعداد عبر فتح قائمة “الإعدادات” والبحث عن خيار “الشاشة الرئيسية” Home Screen، ثم العثور على إعداد “قفل تخطيط الشاشة الرئيسية” Lock Home Screen Layout وإيقاف تفعيله، لتعود إمكانية تحريك الأيقونات وتغيير أماكنها.

أما في الهواتف الأخرى العاملة بنظام أندرويد، فيمكن العثور على الإعداد نفسه عادة ضمن قسم الشاشة الرئيسية أو إعدادات الواجهة، مع اختلاف المسميات ومواقع الخيارات بحسب الشركة المصنعة وإصدار النظام.

وبعد إلغاء القفل، ينصح بمراجعة خيارات الترتيب التلقائي للتطبيقات، إذ قد تكون مسؤولة عن إعادة تنظيم الأيقونات دون تدخل المستخدم، ويمكن الوصول إلى هذه الخيارات من إعدادات الشاشة الرئيسية، مع اختلاف مسار الوصول إليها من هاتف إلى آخر.

وفي حال استمرار مشكلات ترتيب الأيقونات، يمكن إعادة ضبط تخطيط الشاشة الرئيسية، ثم إعادة تشغيل الهاتف للتأكد من تطبيق التغييرات.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق مشغل واجهة الهاتف

إذا كان الهاتف لا يتضمن خيار قفل تخطيط الشاشة الرئيسية، كما هو الحال في بعض أجهزة جوجل بكسل التي تعمل بنظام أندرويد بواجهته الأساسية، فقد يكون الحل في مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق مشغل واجهة الهاتف.

ويحتفظ هذا التطبيق ببيانات مؤقتة مرتبطة بطريقة عرض الشاشة الرئيسية وتنظيم عناصرها، لكن تراكم هذه البيانات أو حدوث خلل فيها قد يؤدي إلى تراجع استجابة الهاتف، أو ظهور سلوك غير منتظم للواجهة، بما في ذلك تجمد الأيقونات وعدم القدرة على تحريكها.

ولمعالجة المشكلة، ينبغي الدخول إلى إعدادات الهاتف، ثم فتح قسم التطبيقات والبحث عن تطبيق تشغيل الواجهة الخاص بالجهاز.

وتختلف تسمية التطبيق بحسب الشركة المصنعة؛ إذ تستخدم هواتف جوجل بكسل تطبيق Pixel Launcher، بينما تعتمد هواتف سامسونج على واجهة One UI.

وبعد تحديد التطبيق، يمكن الانتقال إلى إعدادات التخزين واختيار “مسح ذاكرة التخزين المؤقت” Clear Cache، وهي خطوة تهدف إلى حذف البيانات المؤقتة دون حذف بيانات التطبيقات الشخصية.

وينصح بإعادة تشغيل الهاتف بعد تنفيذ هذه الخطوة لضمان تطبيق التغييرات وتحسين استجابة الشاشة الرئيسية.

الوضع الآمن لتحديد التطبيقات المتسببة في المشكلة



إذا استمرت المشكلة رغم إلغاء قفل الشاشة الرئيسية ومسح ذاكرة التخزين المؤقت، يمكن تشغيل الهاتف في الوضع الآمن Safe Mode للتحقق مما إذا كان أحد التطبيقات الخارجية المثبتة هو السبب وراء الخلل.

ويتيح هذا الوضع تشغيل الهاتف مع تعطيل معظم تطبيقات الطرف الثالث مؤقتا، ما يساعد على تحديد ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بتطبيق معين أو بإعدادات النظام نفسه.