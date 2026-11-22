تطلب العديد من تطبيقات الهواتف الذكية الحصول على أذونات للوصول إلى بعض مكونات الجهاز، مثل جهات الاتصال والموقع الجغرافي والكاميرا والميكروفون، إلا أن بعض التطبيقات تطلب صلاحيات قد لا تحتاج إليها فعليا لتقديم خدماتها، ما يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين واحتمالات إساءة استخدام بياناتهم.

ويوفر نظام التشغيل أندرويد إعدادا مدمجا يتيح للمستخدمين التحكم في صلاحيات الوصول إلى الكاميرا، ومنع التطبيقات غير المرغوب فيها من استخدامها، دون الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية.

كيف تمنع التطبيقات من الوصول إلى كاميرا هاتفك؟



يمكن لمستخدمي أندرويد تعطيل صلاحيات الكاميرا للتطبيقات من خلال الدخول إلى الإعدادات> ثم اختيار الخصوصية> وبعدها مدير الأذونات Permission Manager> ثم الضغط على خيار الكاميرا.

وتعرض هذه الصفحة قائمة بالتطبيقات التي تمتلك صلاحية الوصول إلى كاميرا الهاتف، مع إمكانية السماح لكل تطبيق باستخدامها أو منع الوصول إليها وفقًا لرغبة المستخدم.

وتساعد هذه الميزة على مراجعة جميع أذونات الخصوصية الممنوحة للتطبيقات، بما في ذلك الموقع الجغرافي والكاميرا والميكروفون، إذ تحتاج بعض التطبيقات إلى هذه الصلاحيات لتقديم وظائفها الأساسية، مثل استخدام تطبيق خرائط جوجل للموقع الجغرافي عبر نظام تحديد المواقع GPS، أو اعتماد سناب شات على الكاميرا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

كيف تمنع التطبيقات من الوصول إلى كاميرا هاتفك

طرق إضافية للتحكم في أذونات التطبيقات



لا يقتصر التحكم في صلاحيات التطبيقات على إعدادات الخصوصية العامة، إذ يتيح أندرويد أيضًا إدارة أذونات كل تطبيق بشكل منفصل.

ويمكن تنفيذ ذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات> ثم التطبيقات> واختيار التطبيق المطلوب> والضغط على الأذونات Permissions> حيث تظهر قائمة بالصلاحيات المسموح بها أو المحظورة.

ويمكن للمستخدم تعديل هذه الإعدادات، مع توافر خيارات مختلفة بحسب نوع الإذن، مثل السماح بالوصول طوال الوقت، أو أثناء استخدام التطبيق فقط، أو طلب الإذن في كل مرة، أو منع الوصول نهائيا.

كما يوفر أندرويد 11 والإصدارات الأحدث ميزة تلقائية لحماية الخصوصية، تعمل على إعادة ضبط أذونات الوصول الممنوحة للتطبيقات التي لم يستخدمها صاحب الهاتف لفترة طويلة، ما يؤدي إلى سحب بعض الصلاحيات التي سبق منحها، ومنع التطبيقات غير النشطة من الاستمرار في الوصول إلى مكونات الجهاز دون حاجة.

لماذا يجب منع التطبيقات غير الضرورية من استخدام الكاميرا؟



قد يؤدي منح التطبيقات صلاحيات واسعة إلى مخاطر تتعلق بالخصوصية، إذ يمكن للشركات والمطورين الاستفادة من بعض البيانات المتاحة لهم في توجيه الإعلانات للمستخدمين، وهو ما قد يفسر ظهور إعلانات مرتبطة بعمليات البحث والاهتمامات السابقة.

وتزداد المخاطر في حالة اختراق أحد التطبيقات أو استغلال ثغراته الأمنية، إذ قد يتمكن المهاجمون من الوصول إلى بيانات الهاتف، وربما استغلال صلاحية الكاميرا لالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو للمستخدم ومحيطه دون علمه.

علامة خضراء تكشف استخدام الكاميرا والميكروفون



يوفر نظام أندرويد وسيلة إضافية لمراقبة استخدام الكاميرا والميكروفون، من خلال ظهور مؤشر أخضر في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة عند استخدام أحدهما بواسطة تطبيق ما.

ويمكن للمستخدم سحب شريط الإشعارات إلى الأسفل والضغط على المؤشر لمعرفة التطبيق الذي يستخدم الكاميرا أو الميكروفون في تلك اللحظة.

وفي حالة اكتشاف تطبيق يستخدم هذه الصلاحيات دون حاجة واضحة، يمكن الانتقال مباشرة إلى إعدادات الأذونات وتعديلها أو إلغاء الوصول نهائيا.