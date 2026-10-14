جمال شعبان يحسم الجدل بشأن تناول الجبنة قبل النوم وعلاقتها بالكوابيس

هل تناول الجبنة قبل النوم يسبب الكوابيس للأطفال؟ سؤال يرتبط باعتقاد شائع يتداوله البعض، لكن الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، حذر من الانسياق وراء الخرافات الصحية، مؤكدًا أن تناول الجبنة لا يعني بالضرورة رؤية أحلام مزعجة، وأن الحالة النفسية للطفل والأجواء المحيطة به قد تلعب دورًا مهمًا في جودة النوم.

وأوضح جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الاعتقاد بأن تناول الجبنة في المساء يؤدي إلى الكوابيس لا ينبغي التعامل معه باعتباره حقيقة علمية ثابتة، مشيرًا إلى أن الأحلام المزعجة قد ترتبط بعوامل متعددة، ولا يمكن إرجاعها إلى نوع واحد من الطعام دون أدلة واضحة.

الحالة النفسية للأسرة تؤثر على الأطفال

وأشار العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن الحالة النفسية للأطفال تتأثر بالبيئة المحيطة بهم، خاصة الأجواء الأسرية وما قد تشهده من ضغوط أو توترات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة هادئة ومستقرة تساعد الأطفال على الشعور بالأمان والحصول على نوم جيد.

جمال شعبان

وشدد على ضرورة الاهتمام بالاستقرار النفسي للأطفال، وعدم ربط اضطرابات النوم أو الأحلام المزعجة بأطعمة بعينها دون النظر إلى بقية العوامل التي قد تؤثر على حالتهم النفسية وجودة نومهم.

هل تناول الطعام قبل النوم يؤثر على جودة النوم؟

وأوضح شعبان أن الجبنة يمكن أن تكون جزءًا من النظام الغذائي للطفل، مع أهمية مراعاة توقيت تناول الطعام وحجم الوجبات، وتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في الساعات المتأخرة من الليل.

ولفت إلى أن العادات الغذائية غير الصحية وتناول الوجبات الثقيلة قبل النوم قد يؤثران على راحة الجسم وجودة النوم لدى بعض الأشخاص، ما يستدعي تنظيم مواعيد الوجبات والحرص على اتباع نظام غذائي متوازن يتناسب مع احتياجات الأطفال ومراحل نموهم.

تحذير من الإفراط في تناول الطعام ليلًا

وحذر العميد السابق لمعهد القلب القومي من الإفراط في تناول الطعام خلال ساعات الليل، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى العادات الغذائية اليومية وتأثيرها على الصحة العامة.

واختتم بالتأكيد على أهمية الجمع بين التغذية المتوازنة والاهتمام بالحالة النفسية للأطفال، مع توفير أجواء أسرية هادئة وتجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم، بما يساعد على تحسين جودة النوم ودعم صحة الطفل.