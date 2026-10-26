محافظ الدقهلية يتابع تقرير لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة عقب التفتيش على مركز ومدينة نبروه

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تقرير لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، بشأن أعمال التفتيش والمرور الميداني على ديوان عام مركز ومدينة نبروه، وذلك في إطار جهود المحافظة لتكثيف المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالمراكز والمدن، وتعزيز الرقابة على المعدات والسيارات، والتأكد من كفاءة إدارتها وحسن استغلالها في تنفيذ المهام والخدمات المطلوبة.

وضمت اللجنة الحسين البغدادي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس ماهر أبو المجد المشرف العام على المراكز التكنولوجية، والمهندسة سها رمضان مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، وثروت فتوح بالشئون القانونية بالمحافظة، إبراهيم الشربيني ومحمد لطفي بإدارة المتابعة، بحضور إيهاب منصور معاون المحافظ ونواب رئيس المدينة.

وتأتي أعمال التفتيش تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، التي أصدرها خلال جولته بمدينة نبروه صباح اليوم، بشأن تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة الميدانية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط الإداري والوظيفي، وضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، والحفاظ على المال العام، من خلال المتابعة الدقيقة لأداء العاملين وانهاء الملفات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت أعمال اللجنة مراجعة السجلات والدفاتر بمختلف الإدارات، للتحقق من انتظام العمل والانضباط الوظيفي، ومتابعة معدلات إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، وطلبات التقنين لأملاك الدولة، وتراخيص البناء، ورخص المحال العامة، والايرادات، والحملة الميكانيكية، وغيرها من الملفات المرتبطة بمصالح المواطنين، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الأداء داخل المركز.