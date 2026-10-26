محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى نبروه المركزي ويشدد على الانضباط وجودة الخدمات الطبية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مستشفى نبروه المركزي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام سير العمل، ومدى توافر الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وتفقد المحافظ عددًا من أقسام المستشفى ومرافقها، شملت الطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية والأشعة، إلى جانب تفقد المصعد الكهربائي للتأكد من انتظام تشغيله، والاطمئنان على توافر أماكن مناسبة لانتظار المواطنين بما يضمن راحتهم أثناء تلقي الخدمات الطبية، كما تابع توافر الأدوية بالصيدلية، للوقوف على مدى جاهزية المستشفى لتلبية احتياجات المرضى وانتظام تقديم الخدمات العلاجية.

وشدد على ضرورة التزام الأطقم الطبية والتمريضية بمواعيد الحضور والانصراف، وتحقيق الانضباط الوظيفي، والحرص على ارتداء الزي الرسمي، بما يعكس الالتزام بمتطلبات العمل داخل المنشآت الصحية، ويسهم في تحسين مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشاد المحافظ جهود مديرية الصحة بالدقهلية، برئاسة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المستشفيات، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الطبية اللازمة.

كما أكد ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة العامة بجميع أقسام المستشفى ومرافقها، والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية دون تقصير، مع توفير أوجه الرعاية اللازمة للمرضى، والاهتمام براحتهم، والالتزام بحسن استقبالهم والتعامل معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية.

وخلال الزيارة، التقى المحافظ عددًا من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا حرصه على الاستجابة للمطالب الممكنة والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء حصولهم على الخدمة الطبية.