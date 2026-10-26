محافظ الدقهلية يستقبل وفد البنك الزراعي ومساعدات بقيمة 900 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفد البنك الزراعي المصري، الذي ضم فايزة أحمد رئيس فروع البنك الزراعي المصري، محمد يوسف رئيس منطقة شرق الدلتا، أحمد سلطان رئيس قطاع الدقهلية، بحضور الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تسلم ممثلو مديرية التضامن الاجتماعي كوبونات شراء بقيمة إجمالية بلغت 900 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقيمة 500 جنيه لكل أسرة لصرفها سلع ومنتجات من المحلات التي بها فروع أمان

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وأكد محافظ الدقهلية ضرورة الاسترشاد بقاعدة البيانات لتحديد الأسر المستحقة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الكوبونات، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين على مستوى المحافظة.

وأعرب المحافظ عن تقديره للدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدا بإسهاماته في خدمة أهالي الدقهلية، ومؤكدا أهمية استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.