محافظ الدقهلية: منع أي مظاهر تشوه المظهر الحضاري أو التأثير على انتظام الحركة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منطقة كوبري جامعة المنصورة ومحيطها، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على حالة النظافة العامة، ومتابعة جهود تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بالبيئة المحيطة، بحضور أمل الشحات رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وتابع المحافظ الكوبري والمنطقة المحيطة، ووجه بتكثيف أعمال التجميل والتنسيق الحضاري بالكوبري ومحيطه، بما يسهم في تحسين المظهر العام، وإضفاء طابع جمالي على المنطقة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها.

وشدد اللواء طارق مرزوق على منع أي مظاهر من شأنها تشويه المظهر الحضاري أو التأثير على انتظام الحركة بالمنطقة، مع تكثيف أعمال النظافة، ومتابعة انتظام ورديات العمل على مدار اليوم، لضمان سرعة التعامل مع أي تراكمات للمخلفات والحفاظ على نظافة المنطقة بصورة مستمرة.

ووجّه المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ أعمال النظافة والتجميل، والتأكد من الحفاظ على ما يتم إنجازه، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى النظافة والمظهر العام، ويعكس جهود المحافظة في الارتقاء بالخدمات وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.