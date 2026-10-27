فلسطين والصين تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب تمثيل جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السفير سون تشن، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأشادت الوزيرة فارسين شاهين - خلال اللقاء اليوم على هامش منتدى التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) في أذربيجان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - بالمواقف الصينية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية، ودعمها في المحافل الدولية والتصويتات ذات الصلة، بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أشار السفير الصيني سون تشن، إلى أن وزير الخارجية الصيني أشاد بالاجتماع الذي جمعه بالوزيرة الفلسطينية على هامش منتدى سيكا في أذربيجان، مؤكداً أهميته في تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بين الجانبين.

كما أكد استمرار دعم الحكومة والشعب الصيني للقضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشدداً على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية ودعم حل الدولتين.